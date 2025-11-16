Feuerwehrfrauen auf Hochtouren: Löschwettkämpfe schweißen zusammen

Den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz von 152 Feuerwehr- und DRK-Mitgliedern hat der Vogtlandkreis am Freitag in Wernesgrün gewürdigt. Dabei zeigte sich: Die „alten Hasen“ sind überwiegend Männer.

3750. Diese Zahl stellte Marcus Göhring vom Kreisfeuerwehrverband bei einer Auszeichnungsveranstaltung für ehrenamtliche DRK- und Feuerwehrmitglieder in den Raum. So viele Freizeitstunden würde ein Aktiver innerhalb von 25 Jahren für die Gemeinwohl-Sicherung verbringen. In Tagen ausgedrückt sind das 156 – ohne Pause. „Und hier sitzen auch...