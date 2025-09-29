Vogtländer muss mit schlimmen Erinnerungen leben: „Wir haben gesehen wie Panzer in Friedhöfen auf Gräbern gedreht haben“

Für ehrenamtliche Einsatzkräfte hat der Vogtlandkreis zum zwölften Mal ein Helferfest ausgerichtet. Was es zu erzählen gab, war mitunter schwer verdaulich.

Gunter Bauer ist ein fröhlicher Mensch. Einer, der gerne und bescheiden von dem berichtet, was er als Ehrenamtler im DRK-Ortsverein Treuen erlebt. Fast alle Geschichten gleichen denen von Kollegen. Andere gehen über gemeinsame Erlebnisse hinaus. Beim 12. Helferfest für ehrenamtliche Einsatzkräfte, das der Vogtlandkreis jedes Jahr im...