  • Sonderschicht für Bäcker im Vogtland: „6500 Pfannkuchen heute und 10.000 morgen“

Heike Schreckenbach (links) und Constanze Konieczny von „Wunderlichs Backstuben“ bieten eine große Pfannkuchen-Auswahl.
Heike Schreckenbach (links) und Constanze Konieczny von „Wunderlichs Backstuben“ bieten eine große Pfannkuchen-Auswahl. Bild: Christian Schubert
Heike Schreckenbach (links) und Constanze Konieczny von „Wunderlichs Backstuben" bieten eine große Pfannkuchen-Auswahl.
Bild: Christian Schubert
Auerbach
Sonderschicht für Bäcker im Vogtland: „6500 Pfannkuchen heute und 10.000 morgen“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Rosenmontag und Faschingsdienstag Urlaub machen - das ist ein No Go für Bäcker. Tausende Krapfen verlassen innerhalb von zwei Tagen die Bäckereien. Wohin sie geliefert werden und wer sie spendiert.

Essen hebt die Laune. Und Süßes noch dazu. Das wissen Firmenchefs aus dem Vogtland. Am Faschingsdienstag spendieren sie jedem ihrer Beschäftigten einen Pfannkuchen. Die Injecta aus Klingenthal sei schon seit vielen Jahren Stammkunde, verrät Bäckermeister Roman Wunderlich aus Oelsnitz. Pfannkuchen-Schmaus gibt es im Autohaus Meinhold in...
