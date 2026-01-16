Für den „Sachsenspiegel“: MDR-Drehteam sucht und findet Schnee im Vogtland

Die Langlauf-Loipe zwischen Grünbach und Muldenberg macht am Samstag im „Sachsenspiegel“ von sich reden. Warum MDR-Autorin Heike Riedel immer wieder ins Vogtland findet.

Ein Jahr nach dem letzten Besuch in Grünbach ist der staatlich anerkannte Erholungsort am Donnerstag wieder Ziel eines Drehteams vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) gewesen. Und wie 2025 waren die TV-Leute auch diesmal dem Schnee auf der Spur. Davon fand das Kamerateam aus Dresden noch reichlich. Zumindest dort, wo die dreistündigen Dreharbeiten...