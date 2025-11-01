Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein

Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.

Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ wurde vor zwei Jahren geschlossen. Seitdem steht das Container-Gebäude am Sportplatz leer. Nachdem die Stadt Falkenstein lange Zeit einen Nachnutzer für das Gebäude gesucht hat, ist dieser nun gefunden. Die Arbeiterwohlfahrt Vogtland (Awo) zieht mit einer Kleinstwohngruppe von sechs Kindern in das... Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ wurde vor zwei Jahren geschlossen. Seitdem steht das Container-Gebäude am Sportplatz leer. Nachdem die Stadt Falkenstein lange Zeit einen Nachnutzer für das Gebäude gesucht hat, ist dieser nun gefunden. Die Arbeiterwohlfahrt Vogtland (Awo) zieht mit einer Kleinstwohngruppe von sechs Kindern in das...