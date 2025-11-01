Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein

Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Die Kita „Spatzennest" in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen. Bild: Cornelia Henze
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Auerbach
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Von Cornelia Henze
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.

Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ wurde vor zwei Jahren geschlossen. Seitdem steht das Container-Gebäude am Sportplatz leer. Nachdem die Stadt Falkenstein lange Zeit einen Nachnutzer für das Gebäude gesucht hat, ist dieser nun gefunden. Die Arbeiterwohlfahrt Vogtland (Awo) zieht mit einer Kleinstwohngruppe von sechs Kindern in das...
