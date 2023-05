Gospel-Gottesdienst beendet Projekt

Auerbach.

Die St.-Laurentiuskirchgemeinde lädt am Sonnabend, ab 17 Uhr, zum Gospel-Gottesdienst in die Stadtkirche ein. Inhaltlich soll an die Gründung des Staates Israel vor 75 Jahren gedacht werden. Bei der Predigt von Pfarrerin Dr. Nikola Schmutzler geht es passend dazu um die Tochter Zion. Musikalisch ist nach der Corona-Pause der Abschluss des 7. Westsächsischen Gospelprojektes zu erleben. Geplant sind zwei chorsinfonische Gospel-Oratorien - Ralf Grösslers "Missa Parvolorum Dei" und die "Latin-Jazz-Mass" von Martin Völlinger. (lh)