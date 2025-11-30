Größte Après-Ski-Party des Vogtlandes zum Auftakt des Treuener Weihnachtsmarktes: „Es geht darum, dass in Treuen etwas los ist“

Treuen hatte für Freitagabend zum Hüttengaudi-Spektakel aufgerufen - und viel Zuspruch erfahren. Zur dritten Ausgabe ging auch der Getränkeausschank flott vonstatten. Was der Grund dafür war.

Sie beansprucht für sich, die größte ihrer Art im Vogtland zu sein und gibt sich beim Rekordhalten alle Mühe: Zur dritten Après Ski Party wackelte am Freitag mitten in Treuen wieder ordentlich die Heide. Nach etwas verhaltenem Start füllten sich Marktplatz und untere Königstraße schnell und gut. Hauptorganisator Sebastian Söllner ging...