Großes Interesse für Sommerkino unter freiem Himmel im Vogtland: „Es kommen unglaublich viele Anfragen“

Zum sechsten Mal hat der Rodewischer Verein Insel-Kino die Parkbrücke zur Filmkulisse gemacht. Auch andere wollen in den Open-Air-Genuss kommen. Doch das ist knifflig.

Warme Getränke griffbereit halten, ein Kissen unterschieben und zusammenrücken. So haben es sich etwa 40 Gäste eines Open-Air-Kinoabends am Samstag im Rodewischer Stadtpark gemütlich gemacht. „Wir freuen uns, dass so viele hergekommen sind, obwohl es doch recht kalt ist", sagte Kinomann Matthias Ditscherlein vom ortsansässigen Verein...