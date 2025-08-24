Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Großes Interesse für Sommerkino unter freiem Himmel im Vogtland: „Es kommen unglaublich viele Anfragen“

Die Besucher des Rodewischer Freilichtkinos machten es sich am Samstag trotz kühler Witterung gemütlich.
Die Besucher des Rodewischer Freilichtkinos machten es sich am Samstag trotz kühler Witterung gemütlich. Bild: MADI
Die Besucher des Rodewischer Freilichtkinos machten es sich am Samstag trotz kühler Witterung gemütlich.
Die Besucher des Rodewischer Freilichtkinos machten es sich am Samstag trotz kühler Witterung gemütlich. Bild: MADI
Auerbach
Großes Interesse für Sommerkino unter freiem Himmel im Vogtland: „Es kommen unglaublich viele Anfragen“
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum sechsten Mal hat der Rodewischer Verein Insel-Kino die Parkbrücke zur Filmkulisse gemacht. Auch andere wollen in den Open-Air-Genuss kommen. Doch das ist knifflig.

Warme Getränke griffbereit halten, ein Kissen unterschieben und zusammenrücken. So haben es sich etwa 40 Gäste eines Open-Air-Kinoabends am Samstag im Rodewischer Stadtpark gemütlich gemacht. „Wir freuen uns, dass so viele hergekommen sind, obwohl es doch recht kalt ist“, sagte Kinomann Matthias Ditscherlein vom ortsansässigen Verein...
