Grundschüler besuchen Ameisen-Großstadt in kleinem vogtländischen Wald

Auerbach
„Natur zum Anfassen“ heißt ein Projekt, bei dem das Umweltzentrum Oberlauterbach als einer von 15 Naturhöfen Schülern Exkursionen anbietet. Im Vogtland machten Zweitklässler aus Dorfstadt den Anfang.
Wer Ameisen bei der Arbeit beobachten will, muss nah rangehen. Und am besten eine Lupe mitbringen. Gut gerüstet machten sich 26 Zweitklässler der Dorfstädter Grundschule auf den Weg ins Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum Vogtland (NUZ). Von der Zwischenstation mit Theoriestunde ging es samt fachkundiger Begleitung in den Wald bei...
