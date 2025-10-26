Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  |
  • Vogtland
  |
  • Auerbach
  |

  • Hier dürfen schon die Kleinsten hinters Lenkrad: Kinder messen sich beim Gabelstaplerfahren in Rodewisch

Maya aus Rützengrün ist erst drei Jahre alt – aber Mini-Gabelstapler fahren, das kann sie schon.
Maya aus Rützengrün ist erst drei Jahre alt – aber Mini-Gabelstapler fahren, das kann sie schon. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Hier dürfen schon die Kleinsten hinters Lenkrad: Kinder messen sich beim Gabelstaplerfahren in Rodewisch
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum vierten Mal hat Rodewisch einen Herbst- und Kreativmarkt ausgerichtet. Dabei gab es diesmal eine Premiere zu erleben.

In die Warnweste schlüpfen, den Sicherheitshelm befestigen, einsteigen, losfahren und mit der „Arbeit“ beginnen. Goldbarren-Paletten und Pakete warten darauf, von einem Ort zum nächsten befördert zu werden. Groß ist der Gabelstapler-Parcours nicht, aber das Stapeln hat es in sich. Ein Kind nach dem anderen setzt sich ans Lenkrad und hat...
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
22.10.2025
3 min.
Für den Verein: Im Vogtland bohren sogar Europameister dicke Bretter
Europameister Raphael Friedrich ist sich fürs Brettersägen und -bohren nicht zu schade. Der Gewichtheber leistet seine ehrenamtlichen Bau-Stunden wie viele andere TSG-Mitglieder.
Die TSG Rodewisch baut ihr Vereinsheim um. Da packt jeder mit an. Sogar ein hochdekorierter Gewichtheber.
Cornelia Henze
16.10.2025
3 min.
Diese Bürgermeisterin im Vogtland will zum dritten Mal antreten: „Von meinen Zielen werde ich nicht abweichen“
In ihrer zweiten Amtszeit hat Kerstin Schöniger in Rodewisch vieles angeschoben: die Freizeitinsel mit Pumptrack und Wasserspielplatz. Ab 2026 möchte sie weiter gestalten - wenn der Wähler das will.
Voraussichtlich am 1. Februar 2026 wählen die Rodewischer ihr neues Stadtoberhaupt. Amtsinhaberin Kerstin Schöniger macht kein Geheimnis draus: Sie will noch mal. Würde sie gewählt werden, wäre das ihre letzte Amtszeit.
Cornelia Henze
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
