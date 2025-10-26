Hier dürfen schon die Kleinsten hinters Lenkrad: Kinder messen sich beim Gabelstaplerfahren in Rodewisch

Auerbach
Zum vierten Mal hat Rodewisch einen Herbst- und Kreativmarkt ausgerichtet. Dabei gab es diesmal eine Premiere zu erleben.
In die Warnweste schlüpfen, den Sicherheitshelm befestigen, einsteigen, losfahren und mit der „Arbeit“ beginnen. Goldbarren-Paletten und Pakete warten darauf, von einem Ort zum nächsten befördert zu werden. Groß ist der Gabelstapler-Parcours nicht, aber das Stapeln hat es in sich. Ein Kind nach dem anderen setzt sich ans Lenkrad und hat...
