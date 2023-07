Historische Kinderfreizeit in Reumtengrün

Holz- und Tonarbeiten, Körbe flechten - mit diesen Aufgaben lagen in dieser Woche über 70 Kinder aus dem Vogtland beim Thema „Kinderstadt 28 nach Christus“ genau richtig. Die Veranstaltung war am Freitag zu Ende gegangen. Das Camp fand zwar nicht im Raum Kapernaum, sondern in Reumtengrün statt. Aber ansonsten passte vieles. Es war nach 2022...