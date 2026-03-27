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Ein Musical zur Passionsgeschichte wird in Rodewisch aufgeführt.
Ein Musical zur Passionsgeschichte wird in Rodewisch aufgeführt. Symbolbild: epd
Ein Musical zur Passionsgeschichte wird in Rodewisch aufgeführt.
Ein Musical zur Passionsgeschichte wird in Rodewisch aufgeführt. Symbolbild: epd
Auerbach
Passionsmusical in Rodewisch: „Es ist vollbracht“
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Am 29. März ist in der St.-Petrikirche ein Stück von Thomas Riegler zu erleben. Kinder und Jugendliche erzählen dabei die Passionsgeschichte.

Kinder und Jugendliche des Evangelisch-Lutherischen Christuskirchspiels im Vogtland bringen in der St.-Petrikirche Rodewisch das Musical „Es ist vollbracht“ von Thomas Riegler auf die Bühne. Gezeigt wird das Stück am Sonntag, 29. März, ab 16 Uhr, wurde angekündigt. Geleitet wird die Aufführung von Kantorin Daniela Meier und...
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