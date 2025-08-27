Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • „Ich freue mich total“: Neuer Eigentümer führt eines der ältesten Geschäfte Auerbachs weiter

Freude beim Team von Buch & Kunst darüber, dass es mit Francke Buch weitergeht: Cornelia Horn, Jessica Schulz, Steffi Hakuba, Tabea Gronek und Annedore Wunderlich (nicht auf dem Bild).
Freude beim Team von Buch & Kunst darüber, dass es mit Francke Buch weitergeht: Cornelia Horn, Jessica Schulz, Steffi Hakuba, Tabea Gronek und Annedore Wunderlich (nicht auf dem Bild). Bild: Cornelia Henze
Auerbach
„Ich freue mich total“: Neuer Eigentümer führt eines der ältesten Geschäfte Auerbachs weiter
Von Cornelia Henze
Für Buchhändlerin Cornelia Horn ist es ein Freudentag. Das Auerbacher Geschäft „Buch und Kunst“ wird es weiter geben. Für die insolvente Alpha-Kette hat sich ein Nachfolger gefunden.

Für die Auerbacher Filialleiterin Cornelia Horn könnte es keine schönere Nachricht geben. Seit Februar dieses Jahres hatten sie und ihre drei Mitarbeiterinnen um den Fortbestand des Geschäftes am Neumarkt sowie um ihre Arbeitsplätze gebangt. Dabei handelt es sich um eines der ältesten Geschäfte in Auerbach. Bücher wurden dort schon vor dem...
