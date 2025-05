„Ich will nicht wie Johannes Heesters von der Bühne gezerrt werden“ - Welcher Chor im Vogtland jetzt die Segel streicht

Fast 40 Musikerinnen und Musiker des Vogtland-Chors Vocapella feilen an ihrem Abschiedskonzert. Denn Leiter Wolfgang Albert will sich in den Ruhestand schicken. Ist der Chor dann wirklich Geschichte?

Mehr als 20 Jahre hat der Vogtland-Chor Vocapella zum festen Bestandteil regionalen Kulturguts gehört. Jetzt naht das Ende: Sein Leiter Wolfgang Albert will sich zur Ruhe setzen. Auch wenn er nach wie vor agil wirkt, der Endsiebziger ist gesundheitlich angeschlagen, „Ich will nicht wie Johannes Heesters von der Bühne gezerrt werden", scherzt...