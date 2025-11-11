Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Dokumentarfilm „Riefenstahl" wird am Freitag in Rodewisch gezeigt.
Der Dokumentarfilm „Riefenstahl“ wird am Freitag in Rodewisch gezeigt.
Auerbach
In Rodewisch: Film und Diskussion zu „Riefenstahl“
Von Cornelia Henze
Sie galt als eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Filmgeschichte: Leni Riefenstahl. Der Dokumentarfilm lädt zum Diskurs ein.

Die Rodewischer St.-Petri-Kirche wird am Freitag, 14. November, zum Kinosaal: Ab 18.30 Uhr zeigen die Initiative Medienbildung Vogtland und Inselkinoverein den Dokumentarfilm „Riefenstahl“. Die Künstlerin, bekannt für ihre ikonographischen Bilder und als Lieblingsregisseurin von Adolf Hitler, gilt als eine der umstrittensten Personen im...
