In welcher Vogtland-Stadt man jetzt eine Plastikkuh melken kann

Der Tiergarten Falkenstein hat eine neue Attraktion. Was es mit „Leni von der Alm“ auf sich hat.

So frech wie die kleinen Ziegen ist sie nicht. Auch nicht so neugierig wie die Totenkopfaffen. Die neue Attraktion im Tiergarten Falkenstein ist trotzdem bei den Kindern äußerst beliebt. „Leni von der Alm“ ist eine Plastikkuh und vor ungefähr zwei Wochen in den Tiergarten eingezogen. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Denn das Besondere:...