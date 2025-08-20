Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Auerbach
In welcher Vogtland-Stadt man jetzt eine Plastikkuh melken kann
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tiergarten Falkenstein hat eine neue Attraktion. Was es mit „Leni von der Alm“ auf sich hat.

So frech wie die kleinen Ziegen ist sie nicht. Auch nicht so neugierig wie die Totenkopfaffen. Die neue Attraktion im Tiergarten Falkenstein ist trotzdem bei den Kindern äußerst beliebt. „Leni von der Alm“ ist eine Plastikkuh und vor ungefähr zwei Wochen in den Tiergarten eingezogen. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Denn das Besondere:...
08.06.2025
3 min.
Neues Luchsland in vogtländischem Tierpark geplant: Das hat es mit dem Großprojekt für Großkatzen auf sich
Die Luchse im Tiergarten Falkenstein bekommen ein neues Gehege.
Die Luchse im Tiergarten Falkenstein sollen ein neues und größeres Gehege bekommen. Über die Pläne gab es jetzt erstmals eine konkrete Auskunft. Was für die Großkatzen geplant ist.
Florian Wunderlich
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
23.06.2025
3 min.
Junge Männer werden im Vogtland zu Helden: Wie ein tierischer Ausreißer zurück zu seiner Familie kommt
Der verlängerte Wochenend-Ausflug dieses Präriehundes endete am Montag: Zwei Ellfelder fingen den Ausreißer vom Falkensteiner Tierpark ein.
Mit Flynn Reitzner (25) und Finnley Kunze hat Ellefeld zwei neue Helden. Die Jungs mit den großen Herzen für Tiere haben sich nun Tickets für den Tiergarten Falkenstein verdient.
Cornelia Henze
Mehr Artikel