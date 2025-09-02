Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Irrgartenfest bei Falkenstein am Wochenende: Wo man jetzt noch Tickets für die Rockkonzerte bekommt

Michael Meyer und das Team von Falkenrock haben die Rockkonzerte auf die Beine gestellt.
Michael Meyer und das Team von Falkenrock haben die Rockkonzerte auf die Beine gestellt. Bild: D. Rötzschke
Michael Meyer und das Team von Falkenrock haben die Rockkonzerte auf die Beine gestellt.
Michael Meyer und das Team von Falkenrock haben die Rockkonzerte auf die Beine gestellt. Bild: D. Rötzschke
Auerbach
Irrgartenfest bei Falkenstein am Wochenende: Wo man jetzt noch Tickets für die Rockkonzerte bekommt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag verwandelt sich das Gelände von Green-Health in Dorfstadt in ein Festivalgelände. Dort steigt das Irrgartenfest. Abends gibt es Rockmusik drei verschiedener Bands. Was Besucher erwartet.

Nur noch wenige Tage bis zur Premiere des „Irrgartenfestes“ im Vogtland. Das Gesundheitszentrum Green-Health-Service trägt das Fest auf seinem Gelände in Dorfstadt (Ex-BG-Klinik) am Samstag ab 10 Uhr aus. „Tagsüber erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachaktionen für Groß und Klein“, kündigt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
12.07.2025
3 min.
Viel mehr Besucher als erwartet: 200 Vogtländer strömen zum Musikerstammtisch an die Talsperre Falkenstein
Live-Musik im Grünen: Dieses Konzept zog am Freitagabend viele Interessierte an die Talsperre.
Richtig gute Stimmung herrschte am Freitagabend an der Talsperre. Dort erlebten die Besucher handgemachte Musik. Eine Band war zum ersten Mal dabei.
Sylvia Dienel
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
13.06.2025
3 min.
Familienfest und Metallica-Konzert vereint: Kartenverkauf für neues Fest im Vogtland startet
Auf dem Gelände des Green-Health-Gesundheitszentrums in Dorfstadt findet das Fest Anfang September statt.
Ein großes Familienfest ist im September bei Falkenstein geplant. Tagsüber lockt das Irrgartenfest mit buntem Programm, abends mit Rockmusik – organisiert von Falkenrock. Welche Bands spielen werden.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel