Irrgartenfest bei Falkenstein am Wochenende: Wo man jetzt noch Tickets für die Rockkonzerte bekommt

Am Samstag verwandelt sich das Gelände von Green-Health in Dorfstadt in ein Festivalgelände. Dort steigt das Irrgartenfest. Abends gibt es Rockmusik drei verschiedener Bands. Was Besucher erwartet.

Nur noch wenige Tage bis zur Premiere des „Irrgartenfestes" im Vogtland. Das Gesundheitszentrum Green-Health-Service trägt das Fest auf seinem Gelände in Dorfstadt (Ex-BG-Klinik) am Samstag ab 10 Uhr aus. „Tagsüber erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachaktionen für Groß und Klein", kündigt...