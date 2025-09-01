Kartenzahlung fällt in Supermarkt im Vogtland aus - Verkäuferin verärgert: „Was wir uns heute schon alles anhören mussten“

Auerbach
Kein guter Wochenstart für die Verkaufskräfte im Edeka Kadelke in Auerbach und bei anderen Einzelhändlern. Das elektronische Bezahlen streikt, die Kunden sind irritiert, rasten teilweise aus.
„Was wir uns heute schon alles anhören mussten“, sagt eine junge Verkäuferin, die beim Auerbacher Edeka an der Kasse sitzt. Ein paar Kunden nicken verständnisvoll mit dem Kopf. Aber es hat auch andere Kundenreaktionen seit Montagfrüh um 7 Uhr gegeben. Manche Leute glaubten, das Edeka-Personal mache das absichtlich, sagt die Verkäuferin....
