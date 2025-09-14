Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Keiner will irgendwo funktionierende Heizungen rausreißen“: Lässt sich Treuen auf kommunales Wärmenetz ein?

Ein Wärmenetz für rund 8000 Treuener Haushalte könnte bis zu 60 Millionen Euro kosten.
Ein Wärmenetz für rund 8000 Treuener Haushalte könnte bis zu 60 Millionen Euro kosten. Bild: David Rötzschke
Ein Wärmenetz für rund 8000 Treuener Haushalte könnte bis zu 60 Millionen Euro kosten.
Ein Wärmenetz für rund 8000 Treuener Haushalte könnte bis zu 60 Millionen Euro kosten. Bild: David Rötzschke
Auerbach
„Keiner will irgendwo funktionierende Heizungen rausreißen“: Lässt sich Treuen auf kommunales Wärmenetz ein?
Von Cornelia Henze
Die Stadt an der Treba hat ihre Pflicht getan. Für zu 90 Prozent gefördertes Geld hat sie eine Expertise zur Wärmewende erstellen lassen. Was Treuen nun daraus macht.

„Keiner will irgendwo funktionierende Heizungen rausreißen“, so die beruhigende Botschaft der beiden Planerinnen vom Leipziger Büro Tilia. Doch dann müssen Treuens Stadträte doch eine Kröte schlucken. Der Aufbau zweier separater Wärmenetze würde die Stadt - wenn auch gefördert - viel Geld kosten. Eine realistische Umsetzbarkeit sei aus...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
