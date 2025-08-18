Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kiras mysteriöse Reise: Wie gelangte die Bengal-Katze von Nürnberg ins Vogtland?

Im Landhaus Marienstein war Kira endlich in Sicherheit. Ihre Retter beeindruckte die Katzendame mit minutenlangem Miauen - ihrem Markenzeichen.
Im Landhaus Marienstein war Kira endlich in Sicherheit. Ihre Retter beeindruckte die Katzendame mit minutenlangem Miauen - ihrem Markenzeichen.
Auerbach
Kiras mysteriöse Reise: Wie gelangte die Bengal-Katze von Nürnberg ins Vogtland?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Vor zehn Monaten verschwand Bengal-Katze Kira spurlos aus einer Kleinstadt bei Nürnberg. In Bergen ist sie wieder aufgetaucht. Ihr Besitzer kann sein Glück kaum fassen. Glück allein war es aber nicht.

Warum bloß kann Kira nicht sprechen? So viel hätte die kleine Bengal-Katze zu erzählen! Warum sie vor zehn Monaten aus ihrer Heimat bei Nürnberg verschwunden ist, wie sie ins Vogtland kam und wo sie während all der Zeit gewesen ist. Vielleicht will sie das sogar. „Kira plappert eigentlich unentwegt“, sagt Jens Eckstein-Vollrath, der sein...
