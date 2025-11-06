Schnäppchen: Warum am Wochenende ein Edelrestaurant im Vogtland sein Tafelsilber verkauft

Das „Landhaus Marienstein“ in Bergen hat Ende Oktober seine Pforten für immer geschlossen. Wohin mit der Einrichtung? Die Wirtsleute haben da eine ungewöhnliche Idee.

Es war eine der ersten Adressen im Vogtland. Doch seit wenigen Tagen hat das „Landhaus Marienstein“ in Bergen endgültig geschlossen. Der Grund: Der Eigentümer des Gebäudes will das Gebäude verkaufen. Doch die Pächter, Claudia und Frank Straubel, wollten das Haus ihrerseits nicht kaufen. Am Freitag und Samstag - jeweils 13 bis 18 Uhr -...