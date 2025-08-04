Kirmes in Grünbach: So ging die Wette mit Erlbach um die kultigste Kirmes im Vogtland aus

Diese beiden Orte sind im Vogtland für den Kult um ihre Kirmes bekannt: Erlbach und Grünbach. Am Sonntagabend forderten die Grünbacher Erlbach in ihrem Festzelt heraus. Wie das endete.

Bei einer Wette nach dem Vorbild von „Wetten dass..." hat Grünbach zur Kirmes am Wochenende eine gewaltige Niederlage verkraften müssen - und trotzdem gewonnen. Der Gastgeberort bezweifelte, dass 50 Erlbacher im eigenen Kirmes-T-Shirts am Sonntagabend im Grünbacher Festzelt erscheinen würden.