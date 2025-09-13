Kleiner Ort im Vogtland kann mit Millionenprojekt starten

Das Bergener Gerätehaus erhält einen Sanitärtrakt mit Platz für die noch junge Jugendfeuerwehr. Ein erster Auftrag ist jetzt vergeben worden.

Darauf hat die Freiwillige Feuerwehr Bergen lange gewartet. Der Anbau mit Sanitäranlagen, Umkleidebereich, Schulungsraum und Zimmer für die vor wenigen Monaten gegründete Nachwuchstruppe steht in den Startlöchern. Zur jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat grünes Licht für das erste Los. Baumeisterarbeiten im Wert von etwas mehr als 245.000...