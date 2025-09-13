Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Feuerwehrdepot in Bergen wird angebaut.
Am Feuerwehrdepot in Bergen wird angebaut.
Auerbach
Kleiner Ort im Vogtland kann mit Millionenprojekt starten
Von Sylvia Dienel
Das Bergener Gerätehaus erhält einen Sanitärtrakt mit Platz für die noch junge Jugendfeuerwehr. Ein erster Auftrag ist jetzt vergeben worden.

Darauf hat die Freiwillige Feuerwehr Bergen lange gewartet. Der Anbau mit Sanitäranlagen, Umkleidebereich, Schulungsraum und Zimmer für die vor wenigen Monaten gegründete Nachwuchstruppe steht in den Startlöchern. Zur jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat grünes Licht für das erste Los. Baumeisterarbeiten im Wert von etwas mehr als 245.000...
