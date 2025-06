Kleiner Spielplatz im Vogtland wird ordentlich aufgemöbelt

Noch wirkt die grüne Mini-Oase an der Falkensteiner Melanchtonstraße im Quartier „Untere Stadt“ wie eine Notlösung. Welche neuen Geräte dort einziehen.

Nicht kleckern, sondern klotzen. Das hat sich Falkenstein bei der Neugestaltung des Spielplatzes an der Melanchtonstraße vorgenommen. Bauleistungen im Wert von gut 131.000 Euro haben den Stadtrat jetzt passiert, der Zuschlag ging an die Hauptmannsgrüner Firma Fachcenter Garten+STL-Bau GmbH. Dass derart viel Geld in die Hand genommen wird, hat...