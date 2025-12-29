Kürzere Wartezeiten für Patienten im Klinikum Rodewisch: Terminvergabe ab Januar neu geregelt

Auerbach
Im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch übernehmen ab Januar zwei Frauen die Terminvereinbarung für die psychiatrischen Kliniken. Was das für Vorteile bringen soll.
Für die Einweisungen in die psychiatrische Klinik des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch gibt es ab Januar zwei direkte Ansprechpartnerinnen. Wie das Klinikum mitteilte, sind Stephanie Kilian und Linda Bieber künftig Kontaktpersonen für die Terminvereinbarung von stationären und tagesklinischen Aufenthalten in den psychiatrischen Kliniken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.