  • Kürzere Wartezeiten für Patienten im Klinikum Rodewisch: Terminvergabe ab Januar neu geregelt

Stephanie Kilian und Linda Bieber sind Kontaktpersonen für Terminvereinbarung.
Stephanie Kilian und Linda Bieber sind Kontaktpersonen für Terminvereinbarung. Bild: Sächs. Krankenhaus Rodewisch
Stephanie Kilian und Linda Bieber sind Kontaktpersonen für Terminvereinbarung.
Stephanie Kilian und Linda Bieber sind Kontaktpersonen für Terminvereinbarung. Bild: Sächs. Krankenhaus Rodewisch
Auerbach
Kürzere Wartezeiten für Patienten im Klinikum Rodewisch: Terminvergabe ab Januar neu geregelt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch übernehmen ab Januar zwei Frauen die Terminvereinbarung für die psychiatrischen Kliniken. Was das für Vorteile bringen soll.

Für die Einweisungen in die psychiatrische Klinik des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch gibt es ab Januar zwei direkte Ansprechpartnerinnen. Wie das Klinikum mitteilte, sind Stephanie Kilian und Linda Bieber künftig Kontaktpersonen für die Terminvereinbarung von stationären und tagesklinischen Aufenthalten in den psychiatrischen Kliniken.
