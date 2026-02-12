MENÜ
Denise und Kevin Titzke im Geschäft an der Falkensteiner Hauptstraße.
Denise und Kevin Titzke im Geschäft an der Falkensteiner Hauptstraße. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Laden in Vogtland-Stadt verkauft Kerzen aller Art: „Wir sind inzwischen komplett geruchsblind“
Von Sylvia Dienel
Ein Fest für Augen und Nase veranstaltet Denise Titzke in ihrem neuen Falkensteiner Geschäft. Die Unternehmerin produziert und verkauft alles, was sich aus Wachs, Düften und Raysin herstellen lässt.

Soll ich oder soll ich nicht? Die Frage hat sich Denise Titzke vor vier Jahren nie gestellt. Damals experimentierte die Falkensteinerin aus Spaß mit Wachs und Silikonformen am Küchenherd. Sich auf dem Gebiet selbstständig zu machen, war bis vor zwei Jahren kein Thema. „Ich hätte nie gedacht, dass sich daraus eine Leidenschaft entwickeln...
