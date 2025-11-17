Letzte Runde: Auerbacher Göltzschtalgalerie zieht bei Kunsthandwerkermarkt noch einmal viele Besucher an

Auerbach
Bevor Ende Dezember in der Auerbacher Göltzschtalgalerie die Lichter ausgehen, hat das Haus einen Kunsthandwerkermarkt ausgerichtet. 24 Stände reihten sich am Samstag aneinander.
Das gab es in fast zehn Jahren Veranstaltungsgeschichte noch nie: Am Samstag flogen zum Kunsthandwerkermarkt „Einzig ARTig“ in der Auerbacher Göltzschtalgalerie Nicolaikirche die Späne. Eberhard Hoyer zeigte, wie er aus Holzblöcken Figuren und andere gedrechselte Objekte macht. Eine Schutzscheibe verhindert, dass die Teilchen weit fliegen....
