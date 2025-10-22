Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Markenzeichen im Vogtland: Soll das Schwimmerbecken in Rebesgrün tatsächlich schrumpfen?

Schwimmmeister Tristan Gühls an seinem Arbeitsplatz. Bald ist dort weniger Platz.
Schwimmmeister Tristan Gühls an seinem Arbeitsplatz. Bald ist dort weniger Platz. Bild: Sylvia Dienel/Archiv
Schwimmmeister Tristan Gühls an seinem Arbeitsplatz. Bald ist dort weniger Platz.
Schwimmmeister Tristan Gühls an seinem Arbeitsplatz. Bald ist dort weniger Platz. Bild: Sylvia Dienel/Archiv
Auerbach
Markenzeichen im Vogtland: Soll das Schwimmerbecken in Rebesgrün tatsächlich schrumpfen?
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laut Auerbacher Bäder-Konzept soll das Waldsportbad Rebesgrün nicht nur saniert sondern auch baulich verändert werden. Einige größere Eingriffe stoßen im Ort auf Unverständnis.

Rebesgrün und Reumtengrün bleiben bestehen, Brunn wird einer neuen Nutzung zugeführt. An noch unbekanntem Standort entsteht ein überdachtes Lehrschwimmbecken. So sieht die Badentwicklungs-Marschrichtung im Großraum Auerbach für die nächsten fünf Jahre aus. Zur jüngsten Sitzung hat der Stadtrat das Bäderkonzept beschlossen. Jetzt befasste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:54 Uhr
3 min.
Nach Fan-Protesten: Boateng sagt Hospitanz beim FC Bayern ab
Bayern-Fans entrollten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng.
Jérôme Boateng gewinnt mit Bayern viele Titel - nun will er Coach werden und eigentlich dafür an der Säbener Straße als Gast vorbeischauen. Dagegen protestieren Fans heftig. Und Boateng reagiert.
14.10.2025
4 min.
Auerbach gibt einem Bad den Todesstoß: „Das ist unser Zombie“
Endgültiger Abschied vom Waldbad Brunn? Aus dem Bäder-Konzept ist dieses Bad nun rausgeflogen. Aber die Stadt Auerbach ist verpflichtet, für Nachnutzung oder Rückbau zu sorgen.
Zwei Freibäder erhalten und ein Mini-Lehrschwimmbad: Dazu hat sich Auerbachs Stadtrat bekannt. Schwer taten sich einige, dem dritten Bad ade zu sagen. An den Beschluss ist eine Bedingung geknüpft.
Cornelia Henze
22.09.2025
4 min.
Abbaden für ein komplettes Jahr: Welches Freibad im Vogtland 2026 zu bleibt
Lilly, Mia und Tim (von links) lassen sich nach dem Ausflug ins Wasser von der Sonne trocknen.
Bei viel Sonne und hohen Lufttemperaturen haben etwa 70 Gäste am letzten Sommerwochenende die einzige verbliebene Freiluft-Badegelegenheit rund um Auerbach genutzt. Warum sie 2026 nicht öffnet.
Sylvia Dienel
21:00 Uhr
3 min.
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.
Thomas Croy
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
24.10.2025
4 min.
Lengenfelder Oberschule führt Viertagewoche ein: „Das hat nicht mehr viel mit Unterricht zu tun“
Ein Bild aus dem Jahr 2023. Damals herrschte an der Lengenfelder Oberschule ein Mathe-Engpass. Die Firma Kobra half mit ihren Fachleuten aus – hier vermittelte Kobra-Mitarbeiter Magnus Tauch Grundlagen der Geometrie; er war einst selbst in Lengenfeld Schüler.
25 Prozent Unterrichtsausfall, Absage der Jubiläumsfeier. Schulleitung, Eltern und Stadt sprechen von einer Katastrophe – für die Schüler, das Bildungsniveau und den Schulstandort.
Gerd Möckel
Mehr Artikel