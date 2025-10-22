Markenzeichen im Vogtland: Soll das Schwimmerbecken in Rebesgrün tatsächlich schrumpfen?

Auerbach
Laut Auerbacher Bäder-Konzept soll das Waldsportbad Rebesgrün nicht nur saniert sondern auch baulich verändert werden. Einige größere Eingriffe stoßen im Ort auf Unverständnis.
Rebesgrün und Reumtengrün bleiben bestehen, Brunn wird einer neuen Nutzung zugeführt. An noch unbekanntem Standort entsteht ein überdachtes Lehrschwimmbecken. So sieht die Badentwicklungs-Marschrichtung im Großraum Auerbach für die nächsten fünf Jahre aus. Zur jüngsten Sitzung hat der Stadtrat das Bäderkonzept beschlossen. Jetzt befasste...
