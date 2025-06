Mit Drachenstollen und Feingebäck: Wie eine vogtländische Bäckerei 125 Jahre geworden ist

Mit einer Backmeile feiert die Schreiersgrüner Feinbäckerei Wunderlich am Sonntag 125. Geburtstag. Erik Wunderlich ist Chef in fünfter Generation. Warum Tradition allein nicht ausreicht.

Was verbindet die Feinbäckerei Wunderlich und die Syrauer Drachenhöhle? Vogtländischer Stollen. Genauer: Drachenstollen. Der reift jedes Jahr untertage, bevor er in den Verkauf kommt. Zur 5. Schreiersgrüner Backmeile am Sonntag tritt das Weihnachtsgebäck freilich nicht in Erscheinung. Dafür gibt es von der Backstube bis zum Feuerwehrdepot...