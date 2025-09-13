Vogtländischer Bäckermeister als Höhenretter bei der Feuerwehr: „Man muss dafür schon eine Leidenschaft haben“

Auerbach
Am Samstag wurde das Brand- und Katastrophenschutzzentrum des Vogtlandkreises eröffnet. Mit dabei: Erik Wunderlich, der hauptberuflich Brot und Brötchen backt und im Ehrenamt Menschenleben rettet.
Mit einem Tag der offenen Tür haben die Katastrophenschützer und Feuerwehrleute des Vogtlandkreises am Samstag das neu errichtete Trainingszentrum in Eich eröffnet. Tausende Besucher kamen, um sich die für knapp 14 Millionen Euro neu errichtete Anlage anzuschauen und den Rettungskräften bei Schauvorführungen zuzusehen.
