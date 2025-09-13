Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Vogtländischer Bäckermeister als Höhenretter bei der Feuerwehr: „Man muss dafür schon eine Leidenschaft haben“

Der Schreiersgrüner Bäckermeister Erik Wunderlich ist seit fast drei Jahrzehnten bei der freiwilligen Feuerwehr. Mittlerweile gehört er zum Team der vogtländischen Höhenretter.
Der Schreiersgrüner Bäckermeister Erik Wunderlich ist seit fast drei Jahrzehnten bei der freiwilligen Feuerwehr. Mittlerweile gehört er zum Team der vogtländischen Höhenretter. Bild: daropix/Linda Meichsner
Der Schreiersgrüner Bäckermeister Erik Wunderlich ist seit fast drei Jahrzehnten bei der freiwilligen Feuerwehr. Mittlerweile gehört er zum Team der vogtländischen Höhenretter.
Der Schreiersgrüner Bäckermeister Erik Wunderlich ist seit fast drei Jahrzehnten bei der freiwilligen Feuerwehr. Mittlerweile gehört er zum Team der vogtländischen Höhenretter. Bild: daropix/Linda Meichsner
Auerbach
Vogtländischer Bäckermeister als Höhenretter bei der Feuerwehr: „Man muss dafür schon eine Leidenschaft haben“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag wurde das Brand- und Katastrophenschutzzentrum des Vogtlandkreises eröffnet. Mit dabei: Erik Wunderlich, der hauptberuflich Brot und Brötchen backt und im Ehrenamt Menschenleben rettet.

Mit einem Tag der offenen Tür haben die Katastrophenschützer und Feuerwehrleute des Vogtlandkreises am Samstag das neu errichtete Trainingszentrum in Eich eröffnet. Tausende Besucher kamen, um sich die für knapp 14 Millionen Euro neu errichtete Anlage anzuschauen und den Rettungskräften bei Schauvorführungen zuzusehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
4 min.
Als der Ministerpräsident in den Abgrund blickte - Vogtländisches Feuerwehrzentrum eingeweiht
Kreisbrandmeister Gerd Pürzel (links) präsentierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (rechts) und Innenminister Armin Schuster den Übungsturm.
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Eich ist am Montag eröffnet worden. Ministerpräsident Kretschmer will den Bau sachsenweit nutzen. Doch eine ganz andere Sache verzückte ihn besonders.
Gunter Niehus
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
12.09.2025
4 min.
Offene Türen im vogtländischen Brandschutzzentrum: Was ist das eigentlich genau?
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Eich kann am Wochenende besichtigt werden.
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum Vogtland in Eich veranstaltet am Samstag, 10 bis 16 Uhr, einen Tag der offenen Tür. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen rund um die Einrichtung.
Gunter Niehus
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:45 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp: Indischer Konzern will Stahlsparte kaufen
Thyssenkrupp will ein Kaufangebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel für die Stahlsparte intensiv prüfen. (Archivbild)
Thyssenkrupp-Chef López hatte am Dienstag eine Neuigkeit für den Aufsichtsrat: Der indische Konzern Jindal Steel will die Stahlsparte kaufen. Thyssenkrupp will das Angebot jetzt intensiv prüfen.
Mehr Artikel