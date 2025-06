Mit eigenem Song: Wie eine Grundschule im Vogtland Jubiläum feiert – „Das ist einmalig“

Die Grundschule in Grünbach feiert am Samstag Jubiläum. Ein Höhepunkt wird die Präsentation eines eigenen Schulsongs sein. Was Besucher erwartet und warum ein beherzter Schritt die Zukunft der Schule rettete.

Die Aufregung bei den 82 Schülerinnen und Schülern der Grundschule in Grünbach steigt. Nicht nur weil die Sommerferien Ende des Monats bevorstehen. Zuvor wird in dem Höhenluftkurort gefeiert – und zwar das 125. Jubiläum der Schule. Dafür haben die Organisatoren ein Fest mit Programmpunkten für alle Generationen auf die Beine gestellt,...