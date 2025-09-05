Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mondfinsternis im Vogtland: Warum sich ein Blick zum Himmel erst zur Hälfte der Vorstellung lohnt

Diese Aufnahme einer Totalen Mondfinsternis machte Olaf Graf am 28. September 2015. An diesem Sonntag ist die nächste.
Diese Aufnahme einer Totalen Mondfinsternis machte Olaf Graf am 28. September 2015. An diesem Sonntag ist die nächste. Bild: Olaf Graf
Auerbach
Mondfinsternis im Vogtland: Warum sich ein Blick zum Himmel erst zur Hälfte der Vorstellung lohnt
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gestirn tritt in den Schatten der Erde ein und wird so zum Blutmond. Die Sternwarte Rodewisch lädt am Sonntag ab 19.30 Uhr zum Mondgucken ein.

Schon um 18.27 Uhr beginnt das Himmelsschauspiel. Das Stück lautet: die Totale Mondfinsternis. Um diese Uhrzeit beginnt die partielle Verfinsterung. Doch für die Vogtländer wird es erst ab dem zweiten Akt interessant. Denn der Mond geht in unseren Breiten erst 19.38 Uhr auf. Bis dahin wurde bereits die Mitte der Finsternis erreicht. Auch...
