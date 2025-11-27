Mülltonnen-Brand greift auf Unterstand über: Hoher Schaden in Falkenstein

Auerbach
Das Feuer wurde am späten Mittwochabend entdeckt.
Feuerwehreinsatz in Falkenstein: In der Stadt haben am späten Mittwochabend Mülltonnen gebrannt. Der Alarm ging gegen 22 Uhr bei der Feuerwehr ein, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag informierte. Die in Brand geratenen Tonnen standen an der Ecke Plauensche Straße/Friedrich-Engels-Straße. Die Brandursache ist bislang unklar. Das...
