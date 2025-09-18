Nacht der Jugendkulturen im Vogtland: Vom Zocken auf dem Markt bis zum Graffiti-Workshop – das wird geboten

Auerbach
In Reichenbach startet das Wochenende mit einer Gaming-Nacht. Spiele auf großer Leinwand erwarten die Teilnehmer. Anlass ist die Nacht der Jugendkulturen. Wo dazu Aktionen im Vogtland stattfinden.
Am Freitag und Samstag findet sachsenweit die 7. Nacht der Jugendkulturen statt. An mehr als 30 Orten mit bis zu 40.000 Einwohnern werden verschiedene Aktionen für junge Leute angeboten – auch Orte im Vogtland sind mit dabei.
