  • Nacht der Jugendkulturen im Vogtland: Vom Zocken auf dem Markt bis zum Graffiti-Workshop – das wird geboten

7. Nacht der Jugendkulturen in Sachsen: In Rodewisch wird ein Graffiti-Workshop angeboten.
7. Nacht der Jugendkulturen in Sachsen: In Rodewisch wird ein Graffiti-Workshop angeboten. Bild: Tom Nicklaus
7. Nacht der Jugendkulturen in Sachsen: In Rodewisch wird ein Graffiti-Workshop angeboten.
7. Nacht der Jugendkulturen in Sachsen: In Rodewisch wird ein Graffiti-Workshop angeboten. Bild: Tom Nicklaus
Auerbach
Nacht der Jugendkulturen im Vogtland: Vom Zocken auf dem Markt bis zum Graffiti-Workshop – das wird geboten
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Reichenbach startet das Wochenende mit einer Gaming-Nacht. Spiele auf großer Leinwand erwarten die Teilnehmer. Anlass ist die Nacht der Jugendkulturen. Wo dazu Aktionen im Vogtland stattfinden.

Am Freitag und Samstag findet sachsenweit die 7. Nacht der Jugendkulturen statt. An mehr als 30 Orten mit bis zu 40.000 Einwohnern werden verschiedene Aktionen für junge Leute angeboten – auch Orte im Vogtland sind mit dabei.
