Im Oberlauterbacher NUZ wird ein Töpferkursus angeboten.
Im Oberlauterbacher NUZ wird ein Töpferkursus angeboten. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Im Oberlauterbacher NUZ wird ein Töpferkursus angeboten.
Im Oberlauterbacher NUZ wird ein Töpferkursus angeboten. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Auerbach
Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach bietet Töpferkurs an
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Veranstaltung ist für Freizeittöpfer mit Vorkenntnissen gedacht. Was man noch wissen sollte.

Die Handwerkstatt im Natur- und Umweltzentrum Vogtland (NUZ) in Oberlauterbach, Treuener Straße 2, bietet am Montag, 26. Januar, von 13 bis 16 Uhr eine Töpferwerkstatt an. Teilnehmen können Personen mit guten Vorkenntnissen, die bereits einen Töpferkurs besucht haben. Werkstattleiterin Antje Schmuck bedient alle elektrischen Geräte. Das wurde...
