Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach bietet Töpferkurs an

Auerbach
Die Veranstaltung ist für Freizeittöpfer mit Vorkenntnissen gedacht. Was man noch wissen sollte.
Die Handwerkstatt im Natur- und Umweltzentrum Vogtland (NUZ) in Oberlauterbach, Treuener Straße 2, bietet am Montag, 26. Januar, von 13 bis 16 Uhr eine Töpferwerkstatt an. Teilnehmen können Personen mit guten Vorkenntnissen, die bereits einen Töpferkurs besucht haben. Werkstattleiterin Antje Schmuck bedient alle elektrischen Geräte. Das wurde...
