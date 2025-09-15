Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dr. Wolfgang Liskowsky (47) ist der neue Ärztliche Direktor am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch. Er ist Kinderpsychiater und wohnt im nördlichen Vogtland. Bild: Maria Rank
Dr. Wolfgang Liskowsky (47) ist der neue Ärztliche Direktor am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch. Er ist Kinderpsychiater und wohnt im nördlichen Vogtland. Bild: Maria Rank
Auerbach
Neuer Klinikchef im Vogtland: „Ängste und Essstörungen nehmen zu“
Von Cornelia Henze
Immer mehr Kinder leiden unter Druck und Ängsten, sagt Dr. Wolfgang Liskowsky. Der neue Ärztliche Direktor am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch will gegensteuern.

Die letzten drei Ärztlichen Direktoren am Sächsischen Krankenhaus kamen aus den alten Bundesländern. Sie blieben vier, drei und fünf Jahre. Als sie kamen und wieder gingen war er schon da: Dr. Wolfgang Liskowsky ist neuer Ärztlicher Direktor der Landesklinik. Erstmals besetzt mit ihm ein Kinder- und Jugendpsychiater diese Position, seit...
