Neuer Klinikchef im Vogtland: „Ängste und Essstörungen nehmen zu“

Auerbach
Immer mehr Kinder leiden unter Druck und Ängsten, sagt Dr. Wolfgang Liskowsky. Der neue Ärztliche Direktor am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch will gegensteuern.
Die letzten drei Ärztlichen Direktoren am Sächsischen Krankenhaus kamen aus den alten Bundesländern. Sie blieben vier, drei und fünf Jahre. Als sie kamen und wieder gingen war er schon da: Dr. Wolfgang Liskowsky ist neuer Ärztlicher Direktor der Landesklinik. Erstmals besetzt mit ihm ein Kinder- und Jugendpsychiater diese Position, seit...
