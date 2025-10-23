Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Spielgerät auf dem Spielplatz im Stadtpark Falkenstein wird ausgetauscht.
Ein Spielgerät auf dem Spielplatz im Stadtpark Falkenstein wird ausgetauscht. Bild: Florian Wunderlich
Ein Spielgerät auf dem Spielplatz im Stadtpark Falkenstein wird ausgetauscht.
Ein Spielgerät auf dem Spielplatz im Stadtpark Falkenstein wird ausgetauscht. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Neues Spielgerät für den Stadtpark in Falkenstein
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beliebte Kletter-Kombi im Stadtpark bekommt ein Update. Witterung und Bäume setzten dem Holz zu. Wie sieht die neue Version aus?

Mit seiner Kletter- und Balancierkombination ist das Spielgerät im Stadtpark in Falkenstein eine beliebte Anlaufstelle für junge Familien mit Kindern. Allerdings sind die Elemente aus Holz aufgrund von Witterung und dem Zuwuchs des Stammumfangs an den umgebenden Bäumen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Weil die Spielgeräte aus Holz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:50 Uhr
4 min.
Helbigsdorf weiht neuen Spielplatz ein – Muldas Bürgermeister: „Ein wunderschönes Kleinod“
Haben sichtlich Spaß an der neuen Vogelschaukel: Janek (aus Helbigsdorf 5), Lina (8) und Emma (5) aus Mulda (v.r.).
So geht Dorfgemeinschaft: In Helbigsdorf ziehen der Ortsverein, die Kirche und die Gemeinde Mulda an einem Strang. Nahe Kirche, Gasthof und Jugendclub wurde jetzt ein neuer Spielplatz eröffnet.
Heike Hubricht
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
01.10.2025
1 min.
Nach Ärger durch Starkregen für Anwohner im Vogtland: Wie das Problem nun behoben wird
Bei Starkregen gab es zuletzt häufiger Probleme in Falkenstein.
Schlechte Erfahrungen haben Anwohner in Falkenstein mit Starkregen gemacht. Jetzt soll der Regenwasserkanal erneuert werden. Aber reicht der aus?
Florian Wunderlich
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel