Noch selten im Vogtland: Sportler duschen jetzt mit dank Sonnenenergie erhitztem Wasser

Auerbach
Die Photovoltaikanlage der Rodewischer Göltzschtalhalle hat ihren Betrieb aufgenommen. Trotz Vollförderung ist sie derzeit im Göltzschtal die einzige mit einem solchen Aufbau.
Vor zwei Jahren hat Rodewisch seine Göltzschtalhalle aufwändig energetisch saniert und jetzt nachgelegt: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll helfen, Kosten weiter zu senken. Jetzt nahmen die Module ihren Betrieb auf. Berechnungen zufolge leisten sie insgesamt etwa 30.000 Kilowattpeak pro Jahr. Der Pufferspeicher hat ein Volumen von 22...
