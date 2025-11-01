Parkplatz für ein halbes Jahr gesperrt: Wo Besucher des Vogtlandsees jetzt parken können

Auf dem Waldparkplatz in Beerheide direkt an der Klingenthaler Straße (S 300) darf bis Mai 2026 nicht geparkt werden. Auf ihm lagert der Sachsenforst Baumaterial. Das ist der Grund.

Wanderer lassen gerne auf dem Parkplatz direkt an der Klingenthaler Straße ihr Auto stehen, um von dort zu Fuß zum Vogtlandsee zu laufen. Das ist ab Montag erstmal vorbei. Der Forstbezirk Eibenstock informiert über die Sperrung des Parkplatzes. Grund ist die Renaturierung des Moores am „Roten Fluss“. 2025 wurden Bäume auf der neun Hektar... Wanderer lassen gerne auf dem Parkplatz direkt an der Klingenthaler Straße ihr Auto stehen, um von dort zu Fuß zum Vogtlandsee zu laufen. Das ist ab Montag erstmal vorbei. Der Forstbezirk Eibenstock informiert über die Sperrung des Parkplatzes. Grund ist die Renaturierung des Moores am „Roten Fluss“. 2025 wurden Bäume auf der neun Hektar...