Pfarrerin verlässt das Vogtland nach einer schwierigen Zeit: „Ich gehe zurück aufs Land, wo man meine Sprache spricht“

Nach fast zwei Jahren wird Astrid Hofmann am Sonntag, 14 Uhr, aus der Kirchgemeinde Treuen schon wieder verabschiedet. Eigentlich hatte die Gemeinde sie für länger eingeplant. Nun kam es anders.

In wenigen Jahren geht Treuens erster Pfarrer Stefan Konnerth in Rente. Er ist einer der vielen Babyboomer, die ein großes Loch in den Arbeitsmarkt reißen werden. Gut, dass die Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Sachsen rechtzeitig für Nachwuchs auf Treuens zweiter Pfarrstelle gesorgt hat: Im Dezember 2023 trat Astrid Hofmann dort den...