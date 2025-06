Auerbach landet sachsenweit beim Radfahrer-Klimatest auf Platz zwei. Auch wegen der entspannten und sicheren Radwege in den Ortsteilen, wie hier in Rebesgrün. Bild: Hagen Hartwig/Stadt Auerbach

Auerbach 18.06.2025

Platz zwei in Sachsen für Auerbach im Fahrradklima-Test: Lob, Kritik und was die Stadt für Radfahrer noch tun will

In Auerbach lässt es sich prima radeln, sagen die Radfahrer. Sachsenweit gibt es für die Stadt deshalb „Silber" und bundesweit Platz 47 von 423 Kleinstädten. Hier will die Kommune noch besser werden. Die Teilnehmer am Fahrrad-Klimatest, durchgeführt vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), haben entschieden: In Auerbach lässt es sich super radeln - und besonders die Stadtverwaltung hat ein Herz für Radfahrer. Deshalb nimmt Auerbach nach Stollberg Platz zwei im Ranking von 39 sächsischen Städten ein. Deutschlandweit behauptet sich...