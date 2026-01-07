Rodewischer Schüler entdecken Geheimnisse der Fernsehproduktion: BBC-Mitarbeiter hinterlassen Eindruck im Vogtland

Schauspieler des britischen Senders BBC haben auf Deutschland-Tour am Rodewischer Pestalozzi-Gymnasium haltgemacht. Ihr Workshop in englischer Sprache schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Kühl muss es in einem Fernseh- und Filmstudio sein. Fenster sucht man dort vergebens. Warum ist das so? Wollte Jack von Achtklässlern am Rodewischer Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium wissen. Die Antwort ist richtig: Wer vor der Kamera steht, darf im Gesicht nicht glänzen. Deshalb strahlen Scheinwerfer auch kaltes Licht aus. Mit ihrem...