Sanierung der Goethehalle: Eine Stadt im Vogtland gibt Gas

Die Bauarbeiten am Vereins- und Veranstaltungskomplex in Treuen kennen keine Winterpause. Demnächst wird dort auf mehreren Hundert Quadratmetern Fußboden verlegt und versiegelt. Wann ist alles fertig?

Mitte Januar rückt an der Treuener Goethehalle und ihrem Bürgerhaus der nächste Bautrupp an. Dann wird dort Betonboden eingebracht und Fußboden verlegt. Das Beton-Los mit einer Angebotssumme von gut 83.000 Euro ging per Stadtratsbeschluss an die Firma Pommer Spezialbetonbau GmbH Leipzig. Insgesamt 270 Quadratmeter im Alt- und Neubau erhalten...