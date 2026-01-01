„Schade“: Einziges zentrales Feuerwerk im Vogtland nur mäßig besucht

Zwölf Minuten hat Profi-Pyrotechniker Dominic Schmutzler zum Jahreswechsel am Ellefelder Sportplatz alle Register gezogen. Dennoch bleibt eine Fortsetzung äußerst unwahrscheinlich.

Zum zweiten und aller Voraussicht nach letzten Mal ist in der Silvesternacht am Ellefelder Ausweichsportplatz eine geballte Ladung Feuerwerk in die Luft gestiegen. Gezündet hat es ein Profi: Der ortsansässige Pyrotechniker Dominic Schmutzler setzte wieder alles daran, Zuschauern den Jahreswechsel so spektakulär wie möglich zu gestalten. Exakt...