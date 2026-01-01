MENÜ
Etwa 100 Ellefelder kamen zum zentralen Feuerwerk. Bild: Joachim Thoß
Etwa 100 Ellefelder kamen zum zentralen Feuerwerk. Bild: Joachim Thoß
Etwa 100 Ellefelder kamen zum zentralen Feuerwerk. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
„Schade“: Einziges zentrales Feuerwerk im Vogtland nur mäßig besucht
Von Sylvia Dienel
Zwölf Minuten hat Profi-Pyrotechniker Dominic Schmutzler zum Jahreswechsel am Ellefelder Sportplatz alle Register gezogen. Dennoch bleibt eine Fortsetzung äußerst unwahrscheinlich.

Zum zweiten und aller Voraussicht nach letzten Mal ist in der Silvesternacht am Ellefelder Ausweichsportplatz eine geballte Ladung Feuerwerk in die Luft gestiegen. Gezündet hat es ein Profi: Der ortsansässige Pyrotechniker Dominic Schmutzler setzte wieder alles daran, Zuschauern den Jahreswechsel so spektakulär wie möglich zu gestalten. Exakt...
