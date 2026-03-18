Schnellerer Mobilfunk für Altmannsgrün

Auerbach
Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort im Treuener Ortsteil mit 4G und 5G erweitert. Was dadurch möglich geworden ist.
Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort mit 4G und 5G erweitert, wovon Kunden im Treuener Ortsteil Altmannsgrün profitieren. 94 Prozent der Fläche seien jetzt versorgt, 99 Prozent der Haushalte im Landkreis haben Zugriff auf schnellen Mobilfunk, teilte das Unternehmen mit. Über die Mobilfunkstandorte der Telekom wird bei Notrufen über 112 der...
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