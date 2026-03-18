MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort bei Treuen aufgerüstet.
Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort bei Treuen aufgerüstet. Symbolbild: Jens Büttner/dpa
Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort bei Treuen aufgerüstet.
Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort bei Treuen aufgerüstet. Symbolbild: Jens Büttner/dpa
Auerbach
Schnellerer Mobilfunk für Altmannsgrün
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort im Treuener Ortsteil mit 4G und 5G erweitert. Was dadurch möglich geworden ist.

Die Telekom hat einen Mobilfunkstandort mit 4G und 5G erweitert, wovon Kunden im Treuener Ortsteil Altmannsgrün profitieren. 94 Prozent der Fläche seien jetzt versorgt, 99 Prozent der Haushalte im Landkreis haben Zugriff auf schnellen Mobilfunk, teilte das Unternehmen mit. Über die Mobilfunkstandorte der Telekom wird bei Notrufen über 112 der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
2 min.
Telekom-Ausbau im Vogtland: Standorte in Pöhl und Markneukirchen aufgerüstet
Die Telekom hat zwei Standorte im Vogtland aufgerüstet.
Moderne Warntechnologien der Telekom senden Warnungen direkt an Handys. Brände und Gasexplosionen werden schneller gemeldet. Welche Vorteile das für die Bürger bringt.
Lutz Kirchner
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
13.02.2026
2 min.
Telekom rüstet zwei Städte im Erzgebirge mit 5G auf
Die Telekom will beim Mobilfunkausbau im Erzgebirge weiter Tempo machen, teilt das Unternehmen mit.
Marienberg und Zwönitz profitieren besonders vom Mobilfunkausbau. Die Telekom plant im Erzgebirgskreis sieben neue Standorte und weitere Modernisierungen.
Holk Dohle
14:05 Uhr
2 min.
Neuer "Spider-Man": Trailer zeigt Neuanfang des Superhelden
Beide wieder dabei: Tom Holland und Zendaya. (Archivbild)
Nach dem Ende des letzten "Spider-Man"-Abenteuers muss Peter Parker nicht nur wie üblich gegen Schurken kämpfen - er hat auch einiges zu verarbeiten. Ein erster Trailer gibt Einblicke.
14:10 Uhr
2 min.
Hochschule Zwickau präsentiert Technikum und neuen Studiengang
Impression vom Hochschulinfotag 2025.
Die Westsächsische Hochschule Zwickau öffnet ihre Türen für Studieninteressierte. Führungen und Vorträge bieten vielseitige Informationen. Auf dem Campus Scheffelstraße gibt es Spannendes zu entdecken. Welches neue Studienangebot sorgt für Gesprächsstoff?
Babette Philipp
17.03.2026
4 min.
Neues Fitnessstudio in ehemaliger Müller-Drogerie: Eröffnung zwischen Meisterdruck und Trauer in Limbach-Oberfrohna
Chef Willi Kühn am neuen Standort des Fitnessclub 21 im Stadthaus in Limbach-Oberfrohna..
Umbau in nur 67 Tagen: Um die 50 neue Geräte auf zwei Stockwerken samt Sauna gibt es mitten in Limbach. Am Samstag findet die offizielle Eröffnung mit einer Rabatt- sowie einer Spendenaktion statt.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel