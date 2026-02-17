Telekom-Ausbau im Vogtland: Standorte in Pöhl und Markneukirchen aufgerüstet

Moderne Warntechnologien der Telekom senden Warnungen direkt an Handys. Brände und Gasexplosionen werden schneller gemeldet. Welche Vorteile das für die Bürger bringt.

Die Deutsche Telekom hat zwei Mobilfunkstandorte im Vogtlandkreis mit 4G und 5G erweitert. Kunden in Markneukirchen und Pöhl profitieren dadurch von einer besseren Netzabdeckung, hat das Unternehmen mitgeteilt. Nach Angaben der Telekom seien nun 94 Prozent der Fläche und 99 Prozent der Haushalte im Landkreis versorgt.