Telekom rüstet zwei Städte im Erzgebirge mit 5G auf

Marienberg und Zwönitz profitieren besonders vom Mobilfunkausbau. Die Telekom plant im Erzgebirgskreis sieben neue Standorte und weitere Modernisierungen.

Zwei Mobilfunkstandorte im Erzgebirgskreis wurden von der Deutschen Telekom mit 4G und 5G aufgerüstet. Die Städte Marienberg und Zwönitz profitieren besonders von diesem Ausbau. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, so Georg von Wagner,...