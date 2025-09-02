Schwarze Magie auf einem Pferdehof im Vogtland: Robby Jahnkes außergewöhnliches Kinoprojekt

Eigentlich meidet der Falkensteiner Filmemacher Pferde – eine Allergie zwingt zur Vorsicht. Doch für sein neues Projekt wagte er sich auf einen Pferdehof. Zwei Reiterinnen spielen die Hauptrollen.

Pferden will Robby Jahnke lieber nicht zu nahe kommen. Eine Allergie zwingt den Falkensteiner Filmemacher, Abstand zu halten. Für sein jüngstes Projekt hat Jahnke aber eine Ausnahme gemacht. Für einen Nachmittag checkte er auf dem Pferdehof Scholz im Neustädter Ortsteil Oberwinn ein, weil in seinem neuen Streifen zwei Reiterinnen die...