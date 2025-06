Smoothie-Fahrrad als Attraktion zum Parkfest am Rodewischer Krankenhaus

Das Krankenhaus in Rodewisch wartet am Samstag mit Spiel, Spaß und ungewöhnlichen Attraktionen auf. Was für die Besucher im Programm neu ist in diesem Jahr.

Auf dem Gelände des Sächsischen Krankenhauses in Rodewisch findet am Samstag, 21. Juni, das alljährliche Parkfest statt. Das Fest beginnt 14 Uhr, wurde aus der medizinischen Einrichtung mitgeteilt. Es werde wieder ein buntes Fest mit vielfältigen Attraktionen für die ganze Familie angeboten, hieß es weiter dazu.