So viele Kirschen im Vogtland: Was tun mit all den Früchtchen?

Gärtner sind sich einig: 2025 ist ein tolles Kirschen- und Beerenjahr. Rund um die Kirsche gibt es gute Ernte- und Rezept-Ideen. Welche Tipps Experten zu Marmelade und Likör geben.

Schon elf Jahre bewirtschaftet Susann Bauer den Garten in der Sparte „An der Talsperre“ in Falkenstein. Aber nie hat der stattliche Kirschbaum so viele Früchte getragen wie diesen Sommer. Da kam die 47-Jährige auf eine Idee. Wer Kirschen möchte, möge in ihrem Garten mit einer Schüssel vorbeikommen - postete die Auerbacherin auf Facebook....